Facebook scommette sull’audio: come Clubhouse e non soloHDblog.it (Di martedì 20 aprile 2021) Tante novità in arrivo tutte basate sull’audio: dal concorrente di Clubhouse ai podcast integrati nell’app di FacebookRead More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di martedì 20 aprile 2021) Tante novità in arrivo tutte basate: dal concorrente diai podcast integrati nell’app diRead More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

cerrone_angelo : Facebook scommette sull'audio: come Clubhouse e non solo - infoitscienza : Facebook scommette sull’audio: come Clubhouse e non - infoitscienza : Facebook scommette sull'audio: come Clubhouse e non solo - HDblog : Facebook scommette sull'audio: come Clubhouse e non solo - olahuene : RT @CCIAARIVLIG: #eventi La viticoltura ligure scommette sul rilancio Diretta facebook martedì 20 alle ore 18.30 su Pagina @LiguriaCia c… -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook scommette Facebook scommette sull'audio: come Clubhouse e non solo Facebook scommette sulle funzionalità audio per consolidare la sua base di utenti e catturarne di nuovi. Il colosso dei social network annuncia così una serie di novità che arriveranno nei prossimi ...

Renzi su Conte: 'Non mi meraviglierei se decidesse di lasciare il Movimento per fare qualcosa da solo' Eppure nella recente crisi abbiamo dimostrato che il Parlamento non è Facebook. Noi abbiamo fermato ... Renzi scommette sull'addio di Giuseppe Conte nel Movimento 5 Stelle: 'Non mi stupirei se alla fine ...

Facebook scommette sull'audio: come Clubhouse e non solo HDblog Facebook scommette sull'audio: come Clubhouse e non solo Tante novità in arrivo tutte basate sull'audio: dal concorrente di Clubhouse ai podcast integrati nell'app di Facebook ...

Il Clubhouse di Facebook sarà annunciato oggi La risposta di Zuckerberg e di Facebook a Clubhouse è attesa nelle prossime ore con servizi e funzioni per portare l’audio nei social network ...

sulle funzionalità audio per consolidare la sua base di utenti e catturarne di nuovi. Il colosso dei social network annuncia così una serie di novità che arriveranno nei prossimi ...Eppure nella recente crisi abbiamo dimostrato che il Parlamento non è. Noi abbiamo fermato ... Renzisull'addio di Giuseppe Conte nel Movimento 5 Stelle: 'Non mi stupirei se alla fine ...Tante novità in arrivo tutte basate sull'audio: dal concorrente di Clubhouse ai podcast integrati nell'app di Facebook ...La risposta di Zuckerberg e di Facebook a Clubhouse è attesa nelle prossime ore con servizi e funzioni per portare l’audio nei social network ...