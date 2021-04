Superlega | ci prova anche il…Lugano

Leggi su calcionews24

Diversi club in queste ore hanno ironizzato sui propri profili social comunicando la propria adesione alla: ecco il tweet del Lugano Come comunicato ieri sera dallaoltre ai 12 club fondatori e ai tre ancora in dubbio, altre cinque squadre dovrebbero entrare a far parte della nuova competizione europea per club. E allora questa mattina ci stanno (ironicamente)ndo un po' tutti, compreso il Lugano. La squadra che milita nella prima divisione svizzera ha fatto uscire poco fa il seguente tweet: Cari membri fondatori della #SuperLeague stiamo valutando attentamente la vostra proposta di entrare a far parte di questa nuova competizione; nonostante alcuni dubbi circa il progetto, vi daremo una risposta definitiva nei prossimi giorni. — FC Lugano (@FCLugano1908) April 19, 2021