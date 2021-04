Formula E: finalmente si corre sullo stesso tracciato F1 di Montecarlo (Di lunedì 19 aprile 2021) Dopo le prime tre edizioni disputate su un tracciato ridotto, la potenza delle auto Gen2 di Formula E permette la “promozione”. Per la prima volta nell’E-Prix dell’8 maggio si affronta il tunnel. Ci saranno due piccole modifiche, alla Santa Devota e in una chicane al porto Montecarlo rientra nella Formula E con un tracciato più lungo, impegnativo e spettacolare, sostanzialmente la fotocopia di quello della Formula 1, che fa tappa in Costa Azzurra tra il 20 e il 23 maggio. La gara elettrica del Principato è in calendario l’8 maggio e sarà la settima prova del campionato 2021. Sarà anche la prima prova “unica” dopo i tre doppi ePrix ospitati a Diryah, in Arabia Saudita, a Roma e, nel prossimo fine settimana, a Valencia, in Spagna. Il nuovo percorso è stato ufficializzato dagli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 19 aprile 2021) Dopo le prime tre edizioni disputate su unridotto, la potenza delle auto Gen2 diE permette la “promozione”. Per la prima volta nell’E-Prix dell’8 maggio si affronta il tunnel. Ci saranno due piccole modifiche, alla Santa Devota e in una chicane al portorientra nellaE con unpiù lungo, impegnativo e spettacolare, sostanzialmente la fotocopia di quello della1, che fa tappa in Costa Azzurra tra il 20 e il 23 maggio. La gara elettrica del Principato è in calendario l’8 maggio e sarà la settima prova del campionato 2021. Sarà anche la prima prova “unica” dopo i tre doppi ePrix ospitati a Diryah, in Arabia Saudita, a Roma e, nel prossimo fine settimana, a Valencia, in Spagna. Il nuovo percorso è stato ufficializzato dagli ...

