Borsa: Milano debole ( - 0,2%), ma banche in rialzo e Juve top (Di lunedì 19 aprile 2021) Seduta debole per Piazza Affari ( - 0,2%) nell'inizio di settimana, in un contesto europeo contrastato, dove la la pandemia da Covid 19 resta protagonista, con la corsa ai vaccini in primo piano. A ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 aprile 2021) Sedutaper Piazza Affari ( - 0,2%) nell'inizio di settimana, in un contesto europeo contrastato, dove la la pandemia da Covid 19 resta protagonista, con la corsa ai vaccini in primo piano. A ...

Advertising

LITAco_Italy : RT @vdangerio: Sono online i dati 2020 dell'Osservatorio Esg di #Plus24 e dell'ufficio studi del @Sole24Ore sulle aziende sostenibili quota… - renato_maestri : RT @Capelvenere1: Colomba Macecchini Tarenzi (viale Pasubio 6).. la più introdotta nel giro alto-borghese.. la quale riceve a casa per appu… - stoinincognito : in giro per milano con un salame e una slinzega nella borsa spero quasi in una perquisa - fisco24_info : Borsa: Milano debole (-0,2%), ma banche in rialzo e Juve top: In rosso le auto, tonfo di Cnh. Corsa di Fiera Milano… - velocevolo : RT @Capelvenere1: Colomba Macecchini Tarenzi (viale Pasubio 6).. la più introdotta nel giro alto-borghese.. la quale riceve a casa per appu… -