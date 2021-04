F1 Gp dell’Emilia Romagna, primo Verstappen tra pioggia e crash (Di domenica 18 aprile 2021) F1 Gp dell’Emilia Romagna, Verstappen vince una gara folle e bellissima condizionata dalla pioggia e dai botti. Ferrari quarta e quinta Imola non tradisce mai e regala uno dei Gran Premi più spettacolari degli ultimi anni. Colpa della pioggia, merito dei piloti in una gara che ha concesso emozioni a raffica. Alla fine però Max L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 18 aprile 2021) F1 Gpvince una gara folle e bellissima condizionata dallae dai botti. Ferrari quarta e quinta Imola non tradisce mai e regala uno dei Gran Premi più spettacolari degli ultimi anni. Colpa della, merito dei piloti in una gara che ha concesso emozioni a raffica. Alla fine però Max L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

ScuderiaFerrari : È il grande giorno ?? Il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna è qui ?? @autodromoimola… - luigidimaio : Quest’anno #ImolaGP si chiamerà Gran premio del #MadeinItaly e dell’Emilia-Romagna. Un progetto ambizioso, che nasc… - luigidimaio : Nell’intervista che ho rilasciato a @Gazzetta_it ho parlato del mito di Enzo Ferrari, della mia passione per la @F1… - anna_annie12 : Max Verstappen ha vinto il Gran Premio dell'Emilia-Romagna di Formula 1- Il Post - Actor_Abdul_2nd : @JanAageFjortoft 'Pirelli Gran Premio Del Made In Italy E Dell'emilia Romagna' -

Ultime Notizie dalla rete : dell’Emilia Romagna Coronavirus oggi: bollettino Covid 18 aprile 2021. Dati e contagi Italia ed Emilia Romagna il Resto del Carlino