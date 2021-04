Ristori in base agli utili? Nì. I dubbi di Confindustria sul governo (Di venerdì 16 aprile 2021) La mossa giusta, al momento sbagliato. L’idea del governo, di commisurare gli indennizzi previsti dal decreto imprese in gestazione (40 miliardi di deficit da trasformare in Ristori) alle perdite subite e non alla riduzione di fatturato, come fatto finora, non convince del tutto gli imprenditori italiani. A Viale dell’Astronomia non contestano tanto il merito della proposta (qui il commento di Marco Bentivogli), quanto la difficoltà nell’applicarla. Il motivo è semplice. Se si vuole tarare i Ristori in base all’impatto della pandemia sui margini e non sui ricavi, anche al fine di aiutare le aziende che ce la possono fare e non quelle prossime al coma farmacologico, bisogna aspettare la pubblicazione e il deposito dei bilanci. Troppo tardi per le imprese italiane, a corto di ossigeno come non mai, anche ... Leggi su formiche (Di venerdì 16 aprile 2021) La mossa giusta, al momento sbato. L’idea del, di commisurare gli indennizzi previsti dal decreto imprese in gestazione (40 miliardi di deficit da trasformare in) alle perdite subite e non alla riduzione di fatturato, come fatto finora, non convince del tutto gli imprenditori italiani. A Viale dell’Astronomia non contestano tanto il merito della proposta (qui il commento di Marco Bentivogli), quanto la difficoltà nell’applicarla. Il motivo è semplice. Se si vuole tarare iinall’impatto della pandemia sui margini e non sui ricavi, anche al fine di aiutare le aziende che ce la possono fare e non quelle prossime al coma farmacologico, bisogna aspettare la pubblicazione e il deposito dei bilanci. Troppo tardi per le imprese italiane, a corto di ossigeno come non mai, anche ...

