Can Yaman sparisce da Instagram: perché il suo profilo non c’è più (Di giovedì 15 aprile 2021) Can Yaman sparisce da Instagram. Il suo profilo social non c’è più e i fan si interrogano su cosa sia accaduto. Qualche tempo fa l’attore di Daydreamer – le ali del sogno, aveva deciso di cancellare il suo account Twitter, furioso per la reazione di alcuni fan alla sua relazione con Diletta Leotta. Nelle ultime ore però anche il profilo Instagram risulta disattivato. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto e le ipotesi sono diverse. C’è chi è convinto che Can sia stato vittima di un hacker che si è impossessato del suo profilo che contava circa 8 milioni di follower, per altri invece a eliminare l’account sarebbe stato lo stesso Yaman, stanco di dover rispondere alle critiche per il legame con Diletta. Una love story, quella con la conduttrice, svelata ... Leggi su dilei (Di giovedì 15 aprile 2021) Canda. Il suosocial non c’è più e i fan si interrogano su cosa sia accaduto. Qualche tempo fa l’attore di Daydreamer – le ali del sogno, aveva deciso di cancellare il suo account Twitter, furioso per la reazione di alcuni fan alla sua relazione con Diletta Leotta. Nelle ultime ore però anche ilrisulta disattivato. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto e le ipotesi sono diverse. C’è chi è convinto che Can sia stato vittima di un hacker che si è impossessato del suoche contava circa 8 milioni di follower, per altri invece a eliminare l’account sarebbe stato lo stesso, stanco di dover rispondere alle critiche per il legame con Diletta. Una love story, quella con la conduttrice, svelata ...

Advertising

marieclaire_es : Diletta Leotta ¿confirma su compromiso con Can Yaman? - DonnaModerna : Ecco chi è #CanYaman, il divo turco che ha mandato in tilt l'Italia - LenaMaylen1978 : RT @iaia71716551: - zorzando8 : @ela88795088 Amore per soap intendo quella di can yaman - iaia71716551 : -