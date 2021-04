Ai funerali del Principe Filippo non ci sarà Meghan Markle: ora è ufficiale (Di giovedì 15 aprile 2021) Le cronache del gossip avevano anticipato la notizia che adesso è ufficiale: Meghan Markle non parteciperà ai funerali del Principe Filippo. Buckingham Palace ha annunciato l’elenco completo delle 30 persone che parteciperanno al funerale del duca di Edimburgo e il nome della moglie del Principe Harry, nipote del defunto marito della Regina Elisabetta II, non ci sarà. I funerali si terranno questo sabato nella cappella di San Giorgio a Windsor. Chi parteciperà ai funerali del Principe Filippo Alla cerimonia funebre saranno presenti la regina Elisabetta II, Carlo, Camilla, William, Kate, Harry, Andrea duca di York con le figlie Beatrice ed Eugenia e i loro mariti Edoardo Mapelli Mozzi ... Leggi su cityroma (Di giovedì 15 aprile 2021) Le cronache del gossip avevano anticipato la notizia che adesso ènon parteciperà aidel. Buckingham Palace ha annunciato l’elenco completo delle 30 persone che parteciperanno al funerale del duca di Edimburgo e il nome della moglie delHarry, nipote del defunto marito della Regina Elisabetta II, non ci. Isi terranno questo sabato nella cappella di San Giorgio a Windsor. Chi parteciperà aidelAlla cerimonia funebre saranno presenti la regina Elisabetta II, Carlo, Camilla, William, Kate, Harry, Andrea duca di York con le figlie Beatrice ed Eugenia e i loro mariti Edoardo Mapelli Mozzi ...

