JK Rowling torna in libreria a ottobre con Il Maialino di Natale (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sono passati oltre 20 anni da quando la scrittrice J. K. Rowling si è dedicata ai romanzi di Harry Potter, una delle saghe fantasy per ragazzi (e non solo) più lette al mondo, il cui successo continua imperterrito anche dopo la sua conclusione nel 2007. Da allora, a parte qualche racconto pubblicato sopratutto per beneficenza, l'autrice si è dedicata principalmente a opere per un pubblico più maturo, dal romanzo sociale Il seggio vacante alla serie thriller Cormoran Strike scritta con lo pseudonimo Robert Galbraith. In questo ultimo periodo, però, la passione della Rowling per i più piccoli sta tornando: dopo la favoletta L'Ickabog del 2020, è stato annunciato che il 12 ottobre uscirà, in contemporanea mondiale, Il Maialino di Natale. Pubblicato in Italia da Salani, negli Stati Uniti, ...

