LIVE Fognini-Kecmanovic, Masters1000 Montecarlo in DIRETTA: la pioggia ritarda il programma (Di lunedì 12 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:51 Buongiorno a tutti. La pioggia caduta sui campi principali del 1000 monegasco fa sì che qualunque orario per questa partita diventi del tutto indicativo; bisognerà sperare che Giove Pluvio termini di dare lettura delle proprie furie per poter sperare di vedere il programma arrivare a Fognini-Kecmanovic. LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-KARATSEV LA DIRETTA LIVE DI FABBIANO-HURKACZ Il tabellone di Fabio Fognini Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del Masters 1000 di Montecarlo tra il detentore del titolo, Fabio Fognini, e il serbo

