Vaccini, Zaia sprona il governo: ci dia le dosi. "Ma col virus bisogna convivere" (Di sabato 10 aprile 2021) Governatore Luca Zaia, ha ragione Draghi a dire che i Vaccini non mancano? "Ho ragione io a dire che mancano. Il Veneto è la Regione che vaccina di più, ma con queste consegne la prossima settimana ...

fattoquotidiano : Vaccini, Zaia: “Per le iniezioni non serve una laurea”. Ma i medici attaccano: “Mancano dosi e organizzazione, non… - fattoquotidiano : Vaccini in Veneto, Zaia: “Pfizer? Non ne abbiamo. Ulteriore frenata per over 80, disabili e persone fragili” - marcellacocchi : #Zaia: 'Qui le dosi finiscono in 5 giorni. Aperture? Arrivato il tempo di convivere col #COVID' Intervista al gover… - TgVerona : Vaccini, Zaia: Altro che ritardi, qui le dosi finiscono subito. Nomi e cognomi dei furbetti - mrcllznn : RT @piera49_65: @Nonnadinano @mrcllznn @giodoglio In Veneto è dal 10 gennaio che chiedono a Zaia i vaccini per i pazienti in terapia domici… -