Monica Bellucci in “Asterix e Obelix – missione Cleopatra” | nessuna pozione per essere come Liz

(Di sabato 10 aprile 2021), tra serpenti in un giro prezioso d’avambraccio, calzari a spirale che salgono il polpaccio, sfida la Gallia e le sale italiane: ““, stasera in tv su Paramount, i colori di un fumetto diventano spettacolo fastoso sotto i veli della bellezza. Lafrancese di Alain Chabat, non dice nulla che non abbia già detto Liz Taylor. Quando la regina d’Egitto aveva gli occhi viola di Elizabeth, il suo trono trovò posto a Cinecittà, tra le scenografie montate per il kolossal. Un set che non vide solo bighe e leoni, ma anche amoreggiare la divina con Richard Burton. E risultò tra i film più costosi prodotti, ottenendo nove nomination agli Oscar. Resa ammaliante dai costumi, che perfezionano la sua bellezza esaltandola, ...

Tra le altre opere in cartellone, 'The Man Who Sold His Skin', film tunisino conin gara agli Oscar come Best International Film e 'Fatima' di Marco Pontecorvo con Harvey Keitel. .Leggi anche › La borsa di Dolce Gabbana raccontata dae altre idee shopping › Il look di Natalia Vodianova, maschile in prima fila da Dior iO Donna ©RIPRODUZIONE ...Tra le altre opere in cartellone, 'The Man Who Sold His Skin', film tunisino con Monica Bellucci in gara agli Oscar come Best International Film e 'Fatima' di Marco Pontecorvo con Harvey Keitel. (ANSA ...Monica Bellucci, tra serpenti in un giro prezioso d’avambraccio, calzari a spirale che salgono il polpaccio, sfida la Gallia e le sale italiane: “Asterix e Obelix – missione Cleopatra“, stasera in tv ...