Covid, Lula: Bolsonaro responsabile di un genocidio (Di venerdì 9 aprile 2021) Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è "responsabile di un genocidio" nella pandemia e il "governo brasiliano è irresponsabile nella gestione della pandemia di coronavirus". Lo ha detto l'ex ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 aprile 2021) Il presidente brasiliano Jairè "di un" nella pandemia e il "governo brasiliano è irnella gestione della pandemia di coronavirus". Lo ha detto l'ex ...

Advertising

Rosalice05 : #Tg2 che intervista e, a proposito della situazione brasiliana, pone in velato stato di accusa #lula. Ma perché non… - RicciGius : #9aprile al @PostTg2 un grande presidente operaio #LULA ! #LulaPresidente2022 . #Draghi nel prossimo #G20Italy met… - GiZoppis : Ottima iniziativa del #Tg2Post con intervista @LulaOficial su #Covid_19 per tragica situazione del #Brasile peccato… - ubaldo_angelo : Lula dice che la Cina non ha alcuna responsabilità nella iniziale diffusione del #COVID. Serve altro per chiudere i… - geanemonteiro6 : RT @seneca1900: #lula : Bolsonaro è l’artefice del più grande genocidio della storia del Brasile #Covid_19 -