Matteo Berrettini | “Sardegna Open per testare le mie condizioni E su Roma…”

"Sono al Sardegna Open per saggiare le mie condizioni, spero di essere al top per Roma". Sono queste le parole di Matteo Berrettini che oggi sarà protagonista in terra sarda in un inedito doppio col fratello Jacopo: gli avversari saranno i veterani Treat Huey e Frederik Nielsen. Continua la preparazione del romano, reduce da due mesi di stop per infortunio: "Abbiamo vinto di misura il match, soffrendo – ha affermato a Supertennis – però sono contento di come ha reagito il fisico e anche della durata della partita, così ho potuto servire per parecchi turni. Oggi mi sento bene e questo è un dato positivo visto che sono qui a Cagliari principalmente per testare la mia condizione fisica e capire se sono pronto anche per rientrare in singolare".

