La sfida sul Copasir continua, ma Volpi propone una soluzione (Di giovedì 8 aprile 2021) La riunione odierna del Copasir ha visto uno strappo netto da parte di Fratelli d'Italia, sostanziatosi nell'assenza alla riunione del comitato di vigilanza sui servizi segreti del vicepresidente Adolfo Urso, esponente del partito della Meloni, critico per il fatto che i presidenti di Camera e Senato e il presidente leghista Raffaele Volpi non abbiano concesso spontaneamente alla formazione la InsideOver.

