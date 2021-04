Forbes aggiunge quattro crypto trader alla classifica dei miliardari

Ultime Notizie dalla rete : Forbes aggiunge

Forbes Italia

Poi è stata la volta di Bill Gates, la quarta persona più ricca al mondo secondo. Era già ... A questa lista siun altro straordinario campione che ha fatto la storia del calcio. ...Tuttavia, come espresso dalla rivista, l'anno 2020 è stato il secondo miglior anno di sempre ... In allegato siil curriculum in formato pdf e una lettera di presentazione in cui si ...Pechino città miliardaria stando a Forbes. La capitale cinese ha aggiunto 33 miliardari alla ricca lista che conta 100 persone. Nella lista figura anche il patron di Tik Tok. Un ricco di troppo ...La classifica di Forbes dedicata ai miliardari del mondo tech ci dice che Jeff Bezos, boss di Amazon, è in cima alla lista.