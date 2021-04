Anna Lou, la figlia di Morgan e Asia Argento contro l’Hate Speech (Di giovedì 8 aprile 2021) Anna Lou Castoldi si prepara a una nuova sfida. La figlia di Morgan e Asia Argento è stata scelta come nuovo volto di AW LAB per il secondo appuntamento in Perfetta, nel quale si parlerà dell’argomento Hate Speech, alimentato dall’utilizzo improprio dei social network. Il termine raccoglie tutta una serie di comportamenti o atteggiamenti – verbali e non – che risultino poco rispettosi per la sensibilità altrui. Nella maggior parte dei casi, si riferiscono a una minoranza o a una fetta di popolazione particolarmente esposta alla valutazione degli altri. Anna Lou ha spiegato come questo fenomeno si sia largamente diffuso sulla rete e ci racconta anche come combatterlo. La piccola di casa Argento è oggi cresciuta ed è quasi ventenne. Ha imparato da sola a ... Leggi su dilei (Di giovedì 8 aprile 2021)Lou Castoldi si prepara a una nuova sfida. Ladiè stata scelta come nuovo volto di AW LAB per il secondo appuntamento in Perfetta, nel quale si parlerà dell’argomento Hate, alimentato dall’utilizzo improprio dei social network. Il termine raccoglie tutta una serie di comportamenti o atteggiamenti – verbali e non – che risultino poco rispettosi per la sensibilità altrui. Nella maggior parte dei casi, si riferiscono a una minoranza o a una fetta di popolazione particolarmente esposta alla valutazione degli altri.Lou ha spiegato come questo fenomeno si sia largamente diffuso sulla rete e ci racconta anche come combatterlo. La piccola di casaè oggi cresciuta ed è quasi ventenne. Ha imparato da sola a ...

