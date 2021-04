Valentina Ferragni | scopre di essere insulino-resistente

(Di mercoledì 7 aprile 2021)è a sorella minore di Chiara, ha annunciato attraverso il suo profilo Instagram di, questo è accaduto dopo le analisi effettuate qualche settimana fa., la patologia dell’influencer dichiarata su Instagram (Getty Images)Tramite il suo profilo Instagram l’influencer ha dichiarato che le analisi non sono andate molto bene, ne ha approfittato proprio per parlare di questa problematica che alcune volte viene lasciata in sordina. La ragazza ha dichiarato che è una condizione difficile da diagnosticare, e potrebbe colpire tante ragazze che non sanno di averla. La dottoressa alla quale si è rivolta è stata professionale e molto brava nel capire la problematica che nessuno aveva capito sino ad ...

"Purtroppo - spiega- le analisi non sono andate bene. Vorrei raccontare il mio problema, perché secondo me è una condizione che colpisce tante ragazze che non sanno di averla. ...Chiarae Fedez, Pasqua in casa per i Ferragnez Da pochi giorni i Ferragnez sono diventati ... ed hanno invitato soltanto la mamma di Chiara e la sorella. La prima foto di Leone e ...Valentina Ferragni è a sorella minore di Chiara, ha annunciato attraverso il suo profilo Instagram di essere insulino resistente, questo è accaduto dopo le analisi effettuate qualche settimana fa.È tornata, dunque, anche la campionessa in carica Martina. Leggi anche > Chiara Ferragni, paura per la sorella Valentina: «È più grave del previsto, le analisi non sono andate bene...» Ma oggi ad ...