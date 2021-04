Margot Robbie: "Scrissi una lettera a Quentin Tarantino prima di C'era una volta a... Hollywood" (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ancora prima di essere scelta da Quentin Tarantino per il film C'era una volta a... Hollywood, Margot Robbie scrisse una lettera al regista americano. Margot Robbie ha ricordato di aver scritto una lettera a Quentin Tarantino per dirgli che le sarebbe piaciuto recitare in uno dei suoi film, ancora prima di essere scelta da lui per C'era una volta a... Hollywood, l'ultimo lavoro del regista. Questa settimana Margot Robbie ha rilasciato una lunga intervista a Women's Health, all'interno della quale ha parlato sia della sua carriera che delle sue preferenze culinarie. L'attrice 30enne ne ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ancoradi essere scelta daper il film C'era unaa...scrisse unaal regista americano.ha ricordato di aver scritto unaper dirgli che le sarebbe piaciuto recitare in uno dei suoi film, ancoradi essere scelta da lui per C'era unaa..., l'ultimo lavoro del regista. Questa settimanaha rilasciato una lunga intervista a Women's Health, all'interno della quale ha parlato sia della sua carriera che delle sue preferenze culinarie. L'attrice 30enne ne ...

