Calcio | Kluivert | ' mi piacerebbe restare al Lipsia ma sappiamo come funziona mercato'

'In estate arriverà Brobbey e mi piacerebbe mostrargli come funziona qui e credo che a lui farebbe piacere non essere l'unico olandese in squadra', aggiungeal quotidiano Algemeen Dagblad."Un vero peccato che questa partita non si sia giocata l'anno scorso, mi sarebbe piaciuto sfidare l'Ajax" ha dettoa Algemeen Dagblad. "Conosco entrambe le squadre, è davvero difficile dire ...Justin Kluivert si esprime così in merito al suo futuro. Il 22enne attaccante del Lipsia è di proprietà della Roma. "In estate arriverà Brobbey e mi piacerebbe mostrargli come funziona qui e credo che ...“Un vero peccato che questa partita non si sia giocata l’anno scorso, mi sarebbe piaciuto sfidare l’Ajax” ha detto Justin Kluivert – oggi al Lipsia – a Algemeen Dagblad. “Conosco entrambe le squadre, ...