"Così Letta sbarra la strada a Draghi". Indiscreto-Bisignani: capito il segretario Pd? Chi spinge al Colle (Di domenica 4 aprile 2021) “Enrico Letta, che ha scatenato una guerra fra donne nel Pd, ha in testa un solo uomo: Romano Prodi”. Così Luigi Bisignani nel suo editoriale su Il Tempo, in cui ha svelato un retroscena sui dem e sulla corsa al Quirinale. La “missione impossibile” del nuovo segretario sarebbe proprio quella di riuscire a piazzare Prodi al posto di Sergio Mattarella per poi puntare lui stesso a Palazzo Chigi. “Altrimenti perché mai avrebbe mollato il ritiro dorato di Parigi”, ha sottolineato Bisignani. Il quale è sicuro che Letta, per realizzare questo “piano diabolico”, ha già individuato il prossimo obiettivo: “Rendere difficile il percorso verso il Colle del suo amico Mario Draghi il cui governo appare ancora disorientato. Ben vengano, quindi, agli occhi ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 aprile 2021) “Enrico, che ha scatenato una guerra fra donne nel Pd, ha in testa un solo uomo: Romano Prodi”.Luiginel suo editoriale su Il Tempo, in cui ha svelato un retroscena sui dem e sulla corsa al Quirinale. La “missione impossibile” del nuovosarebbe proprio quella di riuscire a piazzare Prodi al posto di Sergio Mattarella per poi puntare lui stesso a Palazzo Chigi. “Altrimenti perché mai avrebbe mollato il ritiro dorato di Parigi”, ha sottolineato. Il quale è sicuro che, per realizzare questo “piano diabolico”, ha già individuato il prossimo obiettivo: “Rendere difficile il percorso verso ildel suo amico Marioil cui governo appare ancora disorientato. Ben vengano, quindi, agli occhi ...

