Svolta a Pordenone | esonerato Tesser | ecco Domizzi

(Di sabato 3 aprile 2021) Attilionon è più l'allenatore del, squadra che in serie B lotta per non retrocedere. La società di Mauro Lovisa ha deciso di esonerarlo dopo la sconfitta di Brescia (4 - 1) e dopo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Svolta Pordenone

Attilio Tesser non è più l'allenatore del, squadra che in serie B lotta per non retrocedere. La società di Mauro Lovisa ha deciso di esonerarlo dopo la sconfitta di Brescia (4 - 1) e dopo aver raccolto solo due punti nelle ultime ...- Entro la fine di aprile anche in Fvg arriveranno i vaccini in farmacia. Lo ha spiegato ieri il vicepresidente regionale Riccardi. 'L'ottimo lavoro svolto e l'impegno profuso dalle farmacie ...Archiviata la sosta-nazionali, il Brescia di Clotet riprende la Serie B col Pordenone (alle 19). /// nello Sport pag. 28-29. Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola Cercasi vittoria a Mompi ...Dopo il risultato negativo ottenuto nella giornata di ieri, la società è intervenuta per la svolta: esonero e nuovo tecnico ...