Pasqua | vaccini in chiesa in Sicilia

(Di sabato 3 aprile 2021) Il bando per l'assunzione di 2.800 tecnici nelle amministrazioni del Mezzogiorno sarà pubblicato il 6 aprile in Gazzetta. Il ministro della p.a., Renato Brunetta, ha garantito che passeranno 100 ...

Ultime Notizie dalla rete : Pasqua vaccini

Accelera il piano: dei 10 milioni di somministrazioni a livello nazionale, circa 6 sono ... In occasione della, il Viminale ha chiesto di intensificare il controllo del rispetto delle ...L'accelerazione è attesa "tra maggio e giugno, quando avremo altrioltre a quelli oggi ... Il Veneto in zona arancione dopoSperanza: "Non posso ancora dare una data per le riaperture. ...Circa 500 chiese aperte oggi in Sicilia, nella giornata del Sabato Santo, anche per somministrare vaccini, ma il numero è destinato a crescere. Lo prevede l'accordo tra la Conferenza episcopale sicili ...«L’obiettivo è vaccinare il 70% degli europei entro luglio». Ormai da giorni questo è il mantra della Commissione europea e soprattutto di Thierry Breton, ...