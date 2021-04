Caldo record impazza in Europa Temperature estive | fin sopra i 30 gradi

(Di giovedì 1 aprile 2021) Masse d’aria dal Nord Africa hanno alimentato il possente promontorio anticiclonico di matrice subtropicale che si è insediato sul cuore dell’. L’ultimo giorno di marzo ha visto leraggiungere livelli ancora dain varie località.assurdo in gran parte d’Ilfuori stagione ha coinvolto oltre mezza, con valori superiori alla media anche di 10-12. Si tratta diche sarebbero normali a inizio estate. Solo una decina di giorni fa dominava il gelo in molte parti d’, a conferma del clima folle marzolino. La bolla d’aria caldissima ha concentrato i suoi maggiori effetti fra la Francia, il sud dell’Inghilterra, il BeNeLux e la Germania. Il grande ...

enricodelucchi : RT @Giulio_Firenze: 3. Le correnti da NE (Grecale) sulle zone interne della Toscana hanno un ulteriore effetto di compressione e aggiungono… - meteogiornaleit : CALDO RECORD in mezza Europa, è preoccupante la frequenza del ripetersi di tali eventi meteo. - GianniVaretto : RT @LaStampa: Una strana primavera, sembra quasi estate. A Bra il record del caldo: 24 gradi - StampaCuneo : Una strana primavera, sembra quasi estate. A Bra il record del caldo: 24 gradi - cesarebrogi1 : RT @Giulio_Firenze: 3. Le correnti da NE (Grecale) sulle zone interne della Toscana hanno un ulteriore effetto di compressione e aggiungono…

... fino a picchi di 26 - 28 gradi sulle zone interne del Centro - Nord dove localmente si sono raggiunti dei veri e propri record per marzo. Il caldo ha imperversato in modo ancor più eccezionale su ... E' allarme nel Regno Unito per l'assalto a parchi e località costiere segnalati qua e là in queste giornate di caldo primaverile record in coincidenza con il primo alleggerimento del lockdown sui contatti sociali all'aperto (fino a un massimo di sei persone) e sulle attività sportive individuali introdotto ... Masse d'aria dal Nord Africa hanno alimentato il possente promontorio anticiclonico di matrice subtropicale che si è insediato sul cuore dell'Europa. L'ultimo giorno di marzo ha visto le temperature r ...