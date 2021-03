Letta spiega perché nel Pd servono due capigruppo donne (Di mercoledì 31 marzo 2021) Debora Serracchiani è la nuova capogruppo del Pd alla Camera: ha prevalso su Marianna Madia, non senza screzi e polemiche nel partito. E così dopo la nomina di Simona Malpezzi a Palazzo Madama, come richiesto dal neo segretario Enrico Letta, ora i Dem hanno due donne alla guida dei gruppi parlamentari. «La situazione del Partito democratico che ho trovato è incrostata di un maschilismo e per romperlo c’è bisogno di gesti forti»: così Letta spiega al Corriere la sua scelta. «Io faccio il rompighiaccio». Secondo Letta, «c’era bisogno che entrambi i capigruppo fossero donne». perché «la prima linea del Pd finora è stata composta da uomini (il segretario, i ministri, i Presidenti di Regione, i capigruppo). Queste sono le persone che si ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 31 marzo 2021) Debora Serracchiani è la nuova capogruppo del Pd alla Camera: ha prevalso su Marianna Madia, non senza screzi e polemiche nel partito. E così dopo la nomina di Simona Malpezzi a Palazzo Madama, come richiesto dal neo segretario Enrico, ora i Dem hanno duealla guida dei gruppi parlamentari. «La situazione del Partito democratico che ho trovato è incrostata di un maschilismo e per romperlo c’è bisogno di gesti forti»: cosìal Corriere la sua scelta. «Io faccio il rompighiaccio». Secondo, «c’era bisogno che entrambi ifossero».«la prima linea del Pd finora è stata composta da uomini (il segretario, i ministri, i Presidenti di Regione, i). Queste sono le persone che si ...

stefani81326863 : @NicoDem68621316 @fedepiccinin @CiroNostro @diegovskij No guarda che fai confusione. Mi sono letta cose. Lui non ha… - Grand_Battery : @BlackOutTotale @utini19 A letta piace, altrimenti non si spiega, perché uno sano di mente non sarebbe mai tornato. - _elpsycongro0_ : @utisnemo17 la 3 è bellissima, amo il modo in cui catullo spiega la differenza tra amare e voler bene, mi è sempre… - _fiorucci : RT @GeMa7799: Matteo Salvini ed Enrico Letta, scontro in video: 'Non commento la conversione', 'Non si danno patenti di democrazia'...SE QU… - stececconi : @LiaQuartapelle @EnricoLetta @ispionline Letta spiega a Salvini? MA DAVVERO PENSATE DI POTER INSEGNARE QUALCOSA A QUALCUNO? -