Chi l'ha visto torna sul caso di Denise Pipitone, stasera su Rai3 (Di mercoledì 31 marzo 2021) stasera su Rai3, alle 21:20, torna Chi l'ha visto? con una puntata, che sta già facendo molto discutere, dedicata alla scomparsa di Denise Pipitone. Una puntata, quella di Chi l'ha visto? in onda stasera su Rai3 alle 21:20, che sembra lunga un giorno, iniziata con un tweet dedicato a Denise Pipitone - la bambina scomparsa il 1° settembre 2004, a soli 4 anni, da Mazara del Vallo - e alla possibilità del suo ritrovamento in Russia. Un messaggio che parlava di una ragazza che aveva fatto un appello alla televisione russa affermando di essere stata rapita da piccola. Da lì la segnalazione di una telespettatrice che aveva parlato di date coincidenti e di una forte somiglianza tra la giovane e Piera Maggio, ...

