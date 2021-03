Android | si spaccia per un aggiornamento ma è un malware | ecco come proteggersi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 marzo 2021) Non c’è pace per gli utenti, i quali sono diventati le vittime preferite dagli aggressori informatici per i propri attacchi a base di. L’ultima minaccia che colpisce gli smartphone dotati del sistema operativo del robottino verde si traveste dadi sistema, andando quindi a colpire gli utenti dove sono più vulnerabili. Siamo tutti in pericolo? Gli aggiornamenti per gli smartphonenon sono mai da dare per scontati. Non sempre tutti gli smartphonericevono l’ultima versione di sistema operativo e non è nemmeno così scontato che ogni mese ricevano le patch di sicurezza che dovrebbero tenere al sicuro gli utenti dagli attacchi informatici. Un nuovoscoperto dai ricercatori di Zimperium sfrutta l’impazienza degli utenti e si maschera da ...