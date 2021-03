Pasqua: Draghi a lancio iniziativa solidarietà alimentare (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar. (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha partecipato questa mattina, nel cortile di Palazzo Chigi, alla presentazione dell’iniziativa di solidarietà alimentare ‘A sostegno di chi ha più bisogno’, promossa da Coldiretti, Filiera Italia e Campagna amica, con il patrocinio della presidenza del Consiglio dei ministri. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar. (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio Marioha partecipato questa mattina, nel cortile di Palazzo Chigi, alla presentazione dell’di‘A sostegno di chi ha più bisogno’, promossa da Coldiretti, Filiera Italia e Campagna amica, con il patrocinio della presidenza del Consiglio dei ministri. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

