Vaccini, sei target per la seconda fase. Aprono i disabili gravi. Il caso: invalido neurologico nella palude delle dosi a domicilio per i ... (Di sabato 27 marzo 2021) Palazzo Raffaello sta lavorando alla predisposizione - tra fine marzo e inizio aprile - di due slot per le prenotazioni, sul sito di Poste italiane https://prenotazioni.Vaccinicovid.gov.it destinati ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 27 marzo 2021) Palazzo Raffaello sta lavorando alla predisposizione - tra fine marzo e inizio aprile - di due slot per le prenotazioni, sul sito di Poste italiane https://prenotazioni.covid.gov.it destinati ...

Advertising

LegaSalvini : Matteo Bassetti: 'Paghiamo le colpe di non aver reso la vaccinazione più semplice 4 mesi fa, prima che arrivassero… - Patty_Rose_L : @VQuondamatteo @borghi_claudio @MassimilianRic Ormai hanno fatto impazzire la gente. Parlano tutti di vaccini, siri… - Luciano06815942 : RT @Luciano06815942: @Naidamaril @luomomascherato @Adnkronos Sì!..Ma Non sono 'presunti' Vaccini con Sei Mesi di Vita! - Luciano06815942 : @Naidamaril @luomomascherato @Adnkronos Sì!..Ma Non sono 'presunti' Vaccini con Sei Mesi di Vita! - Urbano___VIII : RT @iSam1190: Se quella del covid è una pamdemia è l'unica pandemia che: - ha bisogno dei media per farsi notare; - il virus che la provoca… -