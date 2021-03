Calciomercato | Dybala rompe con la Juventus | due Top Player in sostituzione

Leggi su tuttojuve24

(Di giovedì 25 marzo 2021) L’ultimo anno è stato davvero da incubo per Paulo. L’attaccante argentino fino ad ora non ha convinto, le grandi prestazioni non arrivano, gli infortuni non aiutano e il contratto in scadenza resta a guardare. Nonostante gli incontri tra società e agenti del giocatore, non ci sarebbe ancora nessun accordo. La possibile cessione resterebbe nell’aria e le recenti parole di Nedved a DAZN fanno riflettere e non poco: “Paulo ci è mancato, ci avrebbe garantito varianti offensive e gol. Ha un contratto di un altro anno e non ho altro da aggiungere a quello che hanno già detto Paratici e il presidente Agnelli. Ma è chiaro che allavalutiamo ogni opportunità di mercato“. Se il rinnovo non dovesse arrivare a breve – attualmente la situazione è congelata – allora probabilmente sarà addio in estate. Essendo in scadenza ovviamente le richieste dei ...