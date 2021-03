Bruno Barbieri e 4Hotel | «Perché una colazione ben fatta può cambiare le sorti di un albergo»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 25 marzo 2021) Bruno Barbieri è sempre più il cuoco-viaggiatore italiano per antonomasia, che piace al pubblico per la comunicativa tipica di un emiliano doc ed è stimato dagli addetti ai lavori per la sua storia professionale. Il giudice di Masterchef – il solo dalla prima edizione – è un appassionato totale di viaggi («Ho deciso di fare il cuoco per scoprire il mondo» ricorda sempre) che da un lato gli regalano un sacco di spunti e dall’altro ne fanno un esperto formidabile di alberghi come si vede nel programma 4Hotel, la cui terza serie sta andando in onda su Su TV8 ogni domenica, in prima serata. Intanto, sta registrando le puntate della nuova edizione, che vedremo prossimamente su Sky 1.