Matilda De Angelis | ' La Tv deve iniziare a parlare ai giovani | oppure morirà'

Advertising

Raiofficialnews : ?? #Leonardo, in anteprima mondiale la serie-evento con Aidan Turner e Matilda De Angelis, da martedì #23marzo alle… - RaiUno : #Leonardo racconta il mistero dell’uomo nascosto dietro al genio. Da martedì #23marzo su #Rai1 e @RaiPlay con Aidan… - vogue_italia : Il 23 marzo arriva su Rai Uno, Leonardo, la serie dedicata al genio Da Vinci, con Aidan Turner e Matilda De Angelis… - bieberverse : uno dei motivi per cui guarderò Leonardo è Matilda De Angelis -

Ultime Notizie dalla rete : Matilda Angelis

Dopo il Sanremo più anomalo della storia,Decontinua ad essere un volto presente in Rai. Dal 23 marzo è tra i protagonisti della serie "Leonardo " , nel quale interpreta Caterina da Cremona , un personaggio di fantasia calato ...Una produzione internazionale attesissima, che ha tra i protagonisti gli attoridee Aidan Turner. Qui vi raccontiamo alcune curiosità sulla fiction: cosa c'è di vero nella storia e ...Matilda De Angelis è una bellissima attrice italiana che ha lavorato in diversi film e serie tv. La gente la apprezza oltre che per la sua incredibile bellezza anche per l’entusiasmo che mette in ...Stasera in onda la prima puntata della fiction su Leonardo Da Vinci, in cui Matilde De Angelis interpreta Caterina da Cremona. Ecco chi era.