Traffico Roma del 21-03-2021 ore 14:30 (Di domenica 21 marzo 2021) Luceverde Roma da ritrovati dalla redazione Buon pomeriggio in studio Marina riccomi resta a regolare la circolazione su tutta la rete viaria della città dalle 16:30 Fatela nuovamente il blocco della circolazione per i provvedimenti antinquinamento per tutti i veicoli privati a motore all’interno della cosiddetta fascia verde fino alle 20:30 di questa sera la polizia locale Ci segnala possibili rallentamenti per incidenti in via Arco di Travertino all’altezza di via Vallerotonda in direzione della Tuscolana raccomandiamo le dovute attenzioni brevi rallentamenti anche su via Ostiense Tra via Giovanni da Empoli e via del Porto Fluviale in direzione San Paolo sono cominciati all’Eur i lavori di allestimento del circuito di Formula e da questa mattina sono interdette al transito Piazza dell’Industria viale della pittura e Viale Della Letteratura trasporto pubblico lavori ... Leggi su romadailynews (Di domenica 21 marzo 2021) Luceverdeda ritrovati dalla redazione Buon pomeriggio in studio Marina riccomi resta a regolare la circolazione su tutta la rete viaria della città dalle 16:30 Fatela nuovamente il blocco della circolazione per i provvedimenti antinquinamento per tutti i veicoli privati a motore all’interno della cosiddetta fascia verde fino alle 20:30 di questa sera la polizia locale Ci segnala possibili rallentamenti per incidenti in via Arco di Travertino all’altezza di via Vallerotonda in direzione della Tuscolana raccomandiamo le dovute attenzioni brevi rallentamenti anche su via Ostiense Tra via Giovanni da Empoli e via del Porto Fluviale in direzione San Paolo sono cominciati all’Eur i lavori di allestimento del circuito di Formula e da questa mattina sono interdette al transito Piazza dell’Industria viale della pittura e Viale Della Letteratura trasporto pubblico lavori ...

Advertising

Dischivolanti : Scoop: C’è traffico solo a Roma. Siete sempre mejo voi, oh, non c’è gara. - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 21-03-2021 ore 14:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - seccomood : Roma oggi: 1. zona rossa 2. blocco del traffico Il genio: 3. raccolta straordiaria rifiuti ingombranti - LuceverdeRoma : #Roma #Traffico - Via Ostiense rallentamenti nel tratto compreso tra Via Giovanni da Empoli e Via Del Porto Fluvial… - LuceverdeRoma : ??#Roma #traffico - Via Ostiense ???? rallentamenti tra Via Giovanni da Empoli e Via Del Porto Fluviale > San Paolo #luceverde #Lazio -