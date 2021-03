Matthaus compie 60 anni | gli auguri dell' Inter

(Di domenica 21 marzo 2021) MILANO - "So tutto. E' la mia squadra, lo sarà per sempre. E' una questione affettiva difficile da spiegare. Quando la vedo giocare, dentro di me è un tumulto di emozioni". Così l', ...

Così l'Inter, citando le sue parole, fa gli auguri a L othar, ex numero 10 e trascinatore nerazzurro, che oggi60 anni. Il club nerazzurro ha voluto fare gli auguri all'ex calciatore ...Lothar Matthäusoggi 60 anni e per sconfiggere il tempo si è rimesso in canottiera per replicare una sua celebre fotografia del 1990. Era uno scatto di Annie Leibovitz per la campagna pubblicitaria di una ...Inter, gli auguri a Matthaus Oggi Lothar Matthäus compie 60 anni. I ricordi che lo legano alla nostra storia sono tanti e tutti speciali: dall’estate del 1988 al 1992 ha indossato la maglia nerazzurra ...I 60 anni di Lothar Matthaus: "L'Inter sarà la mia squadra per sempre, difficile spiegare il tumulto di emozioni" ...