Vessata dal fratello chiede aiuto alla Polizia

Leggi su tarantinitime

(Di venerdì 19 marzo 2021) Due poliziotti del Commissariato Borgo, mentre percorrevano a piedi via Duomo in Città Vecchia, nei pressi dell’Università, hanno incrociato un uomo ed una donna che camminavano a passo svelto per i vicoli. Pochi istanti sono stati bastati ai poliziotti per cogliere lo sguardo impaurito della donna e alcuni piccoli gesti, quasi impercettibili, chevano. Nel dubbio che quegli occhi impauriti e sbarrati potessero nascondere una ben più grave situazione, i poliziotti hanno deciso di fermarli per approfondire la questione. L’uomo e la donna, risultati esseree sorella di nazionalità macedone di 39 e 34 anni, sono stati accompagnati negli uffici della Questura con due Volanti diverse. Proprio nel tragitto verso la Questura, la donna ha iniziato a liberarsi di un pesante fardello che da anni la ...