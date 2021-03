Il culto del sole e le sue divinità più conosciute (Di mercoledì 17 marzo 2021) Nei popoli antichi il sole era visto come la testimonianza di divinità superiori: da Ra in Egitto a Huitzilopochtli in Messico ecco le divinità più conosciute Da quando l’uomo esiste sulla terra, il sole è sempre stato al centro dell’attenzione e delle credenze dei popoli a prescindere dalla loro collocazione geografica. Il sole era visto… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 17 marzo 2021) Nei popoli antichi ilera visto come la testimonianza disuperiori: da Ra in Egitto a Huitzilopochtli in Messico ecco lepiùDa quando l’uomo esiste sulla terra, ilè sempre stato al centro dell’attenzione e delle credenze dei popoli a prescindere dalla loro collocazione geografica. Ilera visto… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

cav_jesus : RT @TristeMietitore: Come capire se un partito si sta trasformando in una chiesa? Alcuni indizi sono: il culto del leader e suo egocentrism… - DrWednesdai : RT @TristeMietitore: Come capire se un partito si sta trasformando in una chiesa? Alcuni indizi sono: il culto del leader e suo egocentrism… - RichbonesE : RT @TristeMietitore: Come capire se un partito si sta trasformando in una chiesa? Alcuni indizi sono: il culto del leader e suo egocentrism… - matteomatzuzzi : @mattiaferraresi @repubblica Senza dimenticare “l’attenzione su un altro incarico-chiave: il Prefetto della Congreg… - leonidagram_ : RT @TristeMietitore: Come capire se un partito si sta trasformando in una chiesa? Alcuni indizi sono: il culto del leader e suo egocentrism… -