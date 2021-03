Cooperative, quasi 1.200 (1 mln di addetti) quelle chiuse per la pandemia: ma la Campania tiene (Di martedì 16 marzo 2021) Nell’anno del Covid hanno chiuso quasi 1.200 imprese Cooperative da nord a sud dell’Italia che paga un prezzo pesante alla crisi generata dalla pandemia. E’ quanto emerge da una analisi dell’Unione europea delle Cooperative (Uecoop) su dati Unioncamere dai quali si evidenzia una tendenza negativa che ha colpito praticamente tutta l’Italia nel 2020 con circa cento realtà Cooperative che in media ogni mese si sono dovute arrendere alla crisi generata dalla pandemia. Sono stati colpiti quasi tutti i settori – spiega Uecoop – dalle costruzioni ai servizi, dalle attività professionali allo spettacolo, dalla sicurezza al commercio, dalla logistica all’istruzione per un comparto cooperativo che a livello nazionale impiega oltre un milione di persone.Il record negativo spetta ... Leggi su ildenaro (Di martedì 16 marzo 2021) Nell’anno del Covid hanno chiuso1.200 impreseda nord a sud dell’Italia che paga un prezzo pesante alla crisi generata dalla. E’ quanto emerge da una analisi dell’Unione europea delle(Uecoop) su dati Unioncamere dai quali si evidenzia una tendenza negativa che ha colpito praticamente tutta l’Italia nel 2020 con circa cento realtàche in media ogni mese si sono dovute arrendere alla crisi generata dalla. Sono stati colpititutti i settori – spiega Uecoop – dalle costruzioni ai servizi, dalle attività professionali allo spettacolo, dalla sicurezza al commercio, dalla logistica all’istruzione per un comparto cooperativo che a livello nazionale impiega oltre un milione di persone.Il record negativo spetta ...

