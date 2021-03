Bilancio regionale 2021, taglio ai contributi per le cooperative. Valle: “Emendamenti per ripristinarli” (Di lunedì 15 marzo 2021) Con il maxiemendamento al Bilancio 2021 presentato dall’assessore Tronzano negli scorsi giorni, il Bilancio preventivo della Regione Piemonte 2021 diventa sempre più chiaro e concreto. Dopo una prima fase di battaglia e polemica fra maggioranza e opposizioni, si è giunti fortunatamente ad un certo riequilibrio, al fine di evitare il bagno di sangue che i tagli della prima bozza avrebbero provocato, come denunciato dal Partito Democratico e dalle altre forze di opposizione durante le sedute di Commissione. In linea generale l’ultimo maxiemendamento non raggiunge comunque le somme del 2020 perché, come spiega il consigliere Daniele Valle (PD), “i tagli a extralea, consorzi, cultura, scuola sono ancora enormi, anche se sono stati ridotti grazie al nostro lavoro”. È il caso, destinato a scontentare ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 15 marzo 2021) Con il maxiemendamento alpresentato dall’assessore Tronzano negli scorsi giorni, ilpreventivo della Regione Piemontediventa sempre più chiaro e concreto. Dopo una prima fase di battaglia e polemica fra maggioranza e opposizioni, si è giunti fortunatamente ad un certo riequilibrio, al fine di evitare il bagno di sangue che i tagli della prima bozza avrebbero provocato, come denunciato dal Partito Democratico e dalle altre forze di opposizione durante le sedute di Commissione. In linea generale l’ultimo maxiemendamento non raggiunge comunque le somme del 2020 perché, come spiega il consigliere Daniele(PD), “i tagli a extralea, consorzi, cultura, scuola sono ancora enormi, anche se sono stati ridotti grazie al nostro lavoro”. È il caso, destinato a scontentare ...

nuovasocieta : Bilancio regionale 2021, taglio ai contributi per le cooperative. Valle: “Emendamenti per ripristinarli” - SilvioMagliano : Buongiorno a tutti. Oggi, alle ore 9.30, prenderò parte, in #videoconferenza, alla seduta della III Commissione (Ec… - eleitaliana : RT @AnsaMarche: Covid: Marche, 11 deceduti, anche 51enne di San Severino. Otto vittime dell'Anconetano. Bilancio regionale vittime a 2.422… - AnsaMarche : Covid: Marche, 11 deceduti, anche 51enne di San Severino. Otto vittime dell'Anconetano. Bilancio regionale vittime… - AldoGebbia : RT @EnergiaOltre: Lo statuto trasforma l’East Mediterranean Gas Forum in un’organizzazione internazionale regionale, con sede al Cairo. htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Bilancio regionale Conclusa la tre giorni di Atletica ... società organizzatrice per il terzo anno consecutivo dell'importante evento nazionale con la collaborazione del Comitato Regionale e Provinciale della Fidal, traccia un bilancio più che positivo ...

Ripristino del manto stradale in Via Tuscania CANINO - Successivamente all'approvazione del bilancio di esercizio finanziario 2020/2021 da parte del Consiglio Provinciale, con determinazione ...Via Tuscania che si interseca con la strada regionale ...

BILANCIO REGIONALE E VINCOLI FINANZIARI: LA “SPADA DI DAMOCLE” DELLE VIOLAZIONI Cronache TV Controlli interforze anti-Covid ad Orvieto, assembramenti e spostamenti da fuori Regione: 85 identificati, 35 contravvenzioni 85 persone identificate e 35 contravvenzionate per violazione della normativa anti-Covid: è questo il bilancio dei servizi interforze di ... contenute nella vigente ordinanza del Presidente della ...

Comunicato Stampa della Commissione Straordinaria sulla questione LSU Si fa riferimento agli articoli di stampa apparsi negli ultimi giorni su quotidiani locali, con i quali, improvvisati amministratori e, sicuramente, abili demagoghi, imputano alla Commissione Straordi ...

... società organizzatrice per il terzo anno consecutivo dell'importante evento nazionale con la collaborazione del Comitatoe Provinciale della Fidal, traccia unpiù che positivo ...CANINO - Successivamente all'approvazione deldi esercizio finanziario 2020/2021 da parte del Consiglio Provinciale, con determinazione ...Via Tuscania che si interseca con la strada...85 persone identificate e 35 contravvenzionate per violazione della normativa anti-Covid: è questo il bilancio dei servizi interforze di ... contenute nella vigente ordinanza del Presidente della ...Si fa riferimento agli articoli di stampa apparsi negli ultimi giorni su quotidiani locali, con i quali, improvvisati amministratori e, sicuramente, abili demagoghi, imputano alla Commissione Straordi ...