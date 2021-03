Wta Guadalajara 2021: vince Sorribes Tormo, Bouchard sconfitta in due set (Di domenica 14 marzo 2021) Sara Sorribes Tormo vince il torneo Wta Guadalajara 2021, imponendosi in due set (2-6 5-7) nella finale contro Eugenie Bouchard. La canadese si è aggiudicata il primo game, ma la spagnola ha subito reagito portandosi a casa i tre successivi (1-3). Bouchard ha provato a rispondere (2-3), salvo poi cedere nettamente alla spagnola, che ha chiuso il primo set vincendo 6-2. Diverso copione nel secondo parziale, dove la spagnola si porta subito in vantaggio (0-1, 1-3) ma subisce il controbreak dell’avversaria (5-3). La tennista iberica reagisce nel finale e dopo aver pareggiato i conti (5-5) allunga fino al 5-7 che le regala la vittoria del torneo. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021) Sarail torneo Wta, imponendosi in due set (2-6 5-7) nella finale contro Eugenie. La canadese si è aggiudicata il primo game, ma la spagnola ha subito reagito portandosi a casa i tre successivi (1-3).ha provato a rispondere (2-3), salvo poi cedere nettamente alla spagnola, che ha chiuso il primo setndo 6-2. Diverso copione nel secondo parziale, dove la spagnola si porta subito in vantaggio (0-1, 1-3) ma subisce il controbreak dell’avversaria (5-3). La tennista iberica reagisce nel finale e dopo aver pareggiato i conti (5-5) allunga fino al 5-7 che le regala la vittoria del torneo. SportFace.

