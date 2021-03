Da Salerno a Roma, ristoratori in protesta a piazza del?Popolo (Di domenica 14 marzo 2021) di Monica De Santis Da Salerno a Roma per protestare contro lo Stato che li ha abbandonati. Ieri mattina una vetina di ristoratori salernitani hanno preso parte allo sciopero nazionale delle partite iva. In piazza del Popolo si sono ritrovati così commercianti, ristoratori, parrucchieri, piccoli imprenditori, quelli che in questi mesi sono stati definiti da tutti come “il popolo della partita Iva”. Al centro della loro protesta la carenza di aiuto da parte del governo, che con i ristori, ritenuti miseri non è riuscito ad aiutarli a fronteggiare i gravi danni economici subiti nell’ultimo anno a causa del coronavirus. La manifestazione è stata organizzata dall’associazione «Partite Iva unite per cambiare» con la collaborazione sul territorio salernitano dell’Aisp. Tra le ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 14 marzo 2021) di Monica De Santis Daperre contro lo Stato che li ha abbandonati. Ieri mattina una vetina disalernitani hanno preso parte allo sciopero nazionale delle partite iva. Indel Popolo si sono ritrovati così commercianti,, parrucchieri, piccoli imprenditori, quelli che in questi mesi sono stati definiti da tutti come “il popolo della partita Iva”. Al centro della lorola carenza di aiuto da parte del governo, che con i ristori, ritenuti miseri non è riuscito ad aiutarli a fronteggiare i gravi danni economici subiti nell’ultimo anno a causa del coronavirus. La manifestazione è stata organizzata dall’associazione «Partite Iva unite per cambiare» con la collaborazione sul territorio salernitano dell’Aisp. Tra le ...

