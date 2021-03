Buon compleanno Giorgio Forattini | Giuseppina Manaresi…

(Di domenica 14 marzo 2021) …Quincy Jones, Rita Forte, Gianni Bella, Michael Caine, Gennaro Acquaviva, Luigi La Monica, Billy Crystal, Graziano Rossi, Daniel Bertoni, Franco Grillini, Giancarlo Leone, Franco Frattini, Rudi Marguerettaz, Alberto di Monaco, Massimo Piscedda, Roger de Menech, Nino Bosco, Michele Riondino… Oggi 14 marzo compiono gli anni:Manaresi, manager; Benito Bollati, avvocato, politico; Franco Bile, magistrato;, disegnatore, vignettista; Enzo Sartori, ex calciatore Vicenza; Quincy Jones, arrangiatore, direttore d’orchestra, discografico; Michael Caine, attore; Gennaro Acquaviva, politico; Sergio Frascoli, ex calciatore Pro Patria, Monza, Venezia, dirigente; Pierluigi Angeli, politico; Bertrand Blier, regista, attore, sceneggiatore; Luciano Lombardi d’Aquino, giornalista; Antonino Monteleone, medico, politico; ...

Abbiamo fatto unlavoro. Io non sono una figlia che dice che vuole bene ai genitori. Dico ... Ha citato unimportante, i quaranta. Il bilancio l'ho fatto due anni fa, tanto a trentotto e ...Auguri alla fabbrica della creatività,al corso di laurea alternativo che tutta Italia ci ha 'copiato'. Il Dams festeggia il suo mezzo secolo di vita e lo fa con un abbraccio ideale ...«Negli anni Sessanta - raccontava Casadei alla vigilia del suo 80esimo compleanno - facevo il maestro elementare ... Ci vuole pazienza ma la risposta è buona. Il covid è una brutta bestia, speriamo ...ROMA – Se ne è andato a 83 anni il re del liscio, Raul Casadei, dopo essere stato ricoverato, il 2 marzo, all’ospedale Bufalini di Cesena per Covid. Come aveva raccontato la figlia Carolina stava beni ...