Cagliari | Semplici | “Troviamo Juventus arrabbiata Cerchermo di metterli in difficoltà”

Vigilia di campionato per il Cagliari di Leonardo Semplici che domani se la vedrà con la Juventus di Andrea Pirlo in campionato. Dopo i sette punti conquistati in tre partite, i sardi non vogliono fermarsi qui anche se davanti avranno un avversario tosto e arrabbiato dopo l'eliminazione dalla Champions.

"Dobbiamo scendere in campo con convinzione e provare a fare la gara. Ci saranno momenti in cui ci sarà da soffrire ma dovremo farlo da squadra", ha esordito Semplici. "Cercheremo di mettere in campo le qualità dei ragazzi e proveremo a giocare con più convinzione e scioltezza."

