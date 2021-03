Benevento-Fiorentina 1-4: Vlahovic cala il tris, Inzaghi nei guai (Di sabato 13 marzo 2021) Delicata sfida-salvezza al Vigorito tra i padroni di casa del Benevento e la Fiorentina. Periodo nerissimo per la squadra di Inzaghi che non vince in campionato dallo scorso 6 gennaio, quando si... Leggi su ilmattino (Di sabato 13 marzo 2021) Delicata sfida-salvezza al Vigorito tra i padroni di casa dele la. Periodo nerissimo per la squadra diche non vince in campionato dallo scorso 6 gennaio, quando si...

acffiorentina : ? | 90’+3 Triplice fischio di Giacomelli, al Vigorito finisce 1-4 per i viola Benevento ?? Fiorentina 1??-4??… - SuperSportBlitz : #SerieA – HT: Benevento 0-3 Fiorentina #SSFootballl - Alessandrolux : Vlahovic spazza via il Benevento: la Fiorentina trionfa 4-1 - - CsSoldi : RT @acffiorentina: ? | 90’+3 Triplice fischio di Giacomelli, al Vigorito finisce 1-4 per i viola Benevento ?? Fiorentina 1??-4?? #ForzaVi… - AntimoDipietro : Volantino Il Benevento viene travolto dalla Fiorentina. 1-4 al Vigorito! Ormai crisi per il Benevento. Fonte Corriere di Postrovanico -