(Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti16 marzo 2021, alle or 11.00, presso l’aula consiliare del Comune di, tra i sindaci di, Telese Terme, Solopaca, Dugenta, Amorosi, Castelvenere e Frasso Telesino, verrà presentato ai giornalisti e sottoscritto l’diper la definizione e l’attuazione di interventi di rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile da realizzare attraverso una sapiente gestione dei fondi dellazione europea 2021/2027 e della risorse stanziate dal. L’intesa rientra nella strategia di sviluppo interno che la Regione Campania ha articolato la in tre linee di interventi (Campania Innovativa, Campania Verde e Campania Solidale) e che attribuisce alle città e ai ...

Advertising

TeresaBellanova : Il piano infrastrutturale di cui ha bisogno il Paese deve trovare una prima realizzazione nel Recovery Fund, con l'… - fattoquotidiano : ERAN 300, MA FORSE ERANO POCHI: DRAGHI NE VUOLE 500 “Si rischia un “esercito di 300 tecnici che gestirà i soldi del… - nexoslaika : RT @FMisfatto: Un mese di #CessoDestra al governo: - tutta Italia in zona rossa - 19 miliardi del Recovery Fund spariti - dei ristori m… - formichenews : Il piano Biden salverà l’economia. Bce e Recovery nell’analisi di Scandizzo. L'intervista di @gianluzappo?? ??… - anteprima24 : ** Recovery Fund, martedì a #Puglianello accordo di programma tra sette comuni sanniti ** -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Fund

la Repubblica

"Come una forte intesa franco - italiana ? continua Fassino ? è stata decisiva affinché la Ue adottasse il, così oggi un'azione comune tra Roma e Parigi è ancora più essenziale su ...Da qui l'appello del presidente Di Malta: 'Forse bisognerebbe cominciare a ragione su come usare un po' meglio i fondi delper dotare la medicina generale di un organizzazione che sia ...Martedì 16 marzo 2021, alle or 11.00, presso l’aula consiliare del Comune di Puglianello, tra i sindaci di Puglianello, Telese Terme, Solopaca, Dugenta, Amorosi, Castelvenere e Frasso Telesino, verrà ...La segreteria Pd passa da Nicola Zingaretti a Enrico Letta: arriva il sì dell'ex premier, in attesa dell'assemblea nazionale di domenica.