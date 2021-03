Nave da crociera in fiamme a Corfù | cosa sta accadendo

(Di venerdì 12 marzo 2021) Il dramma di unadainal largo dista, incendio a bordo, le immagini. Paura per quanto è accaduto nel primo pomeriggio di oggi in una delle principali isole greche. Infatti, è scoppiato un incendio a bordo di unadaattraccata al largo di, isola L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

qn_lanazione : Fiamme su una nave da crociera, paura a Corfù - fasbej : ???? Incendio ?? di vaste dimensioni a #Corfù sulla nave ?? Msc. Sarebbe partito dal Ponte numero 8 - news_bz : ???? Incendio ?? di vaste dimensioni a #Corfù sulla nave ?? #Msc. Sarebbe partito dal Ponte numero 8 - Candy__Cookie__ : Sta Bruciando una nave da crociera della Msc in Grecia. Grazie a Dio ferma e vuota. Sto già leggendo commenti di ge… - PaesiTropicali : lscriviti gratuitamente al Costa Club potresti vincere una crociera di 7 notti nel Mediterraneo. Partecipando al co… -

Ultime Notizie dalla rete : Nave crociera

L'incendio sulla Msc Lirica ormeggiata a Corfù Corfù " Un vasto incendio è divampato a bordo delladaMsc Lirica a Corfù, in Grecia. Lanon è in servizio da diversi mesi e a bordo si trovano solo pochissimi marittimi. Sul posto Guardia costiera e vigili del fuoco. Ignote le cause ...Allarme sulladaMsc Lirica : mentre si trovava ormeggiata a Corfù , nel porto di Kèrkira, la Lirica ha visto svilupparsi a bordo un violento incendio , che pare essersi sviluppato lungo la parte ...Il dramma di una nave da crociera in fiamme al largo di Corfù: cosa sta accadendo, incendio a bordo, le immagini.Intorno alle 14 è divampato un vasto incendio a bordo della nave da crociera Msc Lirica. L'unità si trova a Corfù in Grecia, dal 30 gennaio. A bordo non ci sono passeggeri, ma solo membri dell'equipag ...