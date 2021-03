Lombardi assessore di Zingaretti alla Regione Lazio. Quando diceva: “Il nostro nemico è il Pd” (video) (Di giovedì 11 marzo 2021) Pd e M5s, l’inciucio è servito anche alla Regione Lazio. Domani la formalizzazione dell’ennesmo voltafaccia dei grillini. Chissà se riuscirà a intervenire senza arrossire Roberta Lombardi. Proprio lei che era stata candidata alla Regione Lazio proprio contro Zingaretti. Ve la ricordare Quando tuonava contro il Pd. Prima che la macchina informatica dei Casaleggio boys cancelli dai server i video più imbarazzanti, guardate che cosa diceva la nuova “assessora” alla transizione ecologica. Ecco che cosa diceva la Lombardi contro il Pd «Questa pessima giunta Zingaretti finalmente è arrivata alla fine del suo mandato», ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 11 marzo 2021) Pd e M5s, l’inciucio è servito anche. Domani la formalizzazione dell’ennesmo voltafaccia dei grillini. Chissà se riuscirà a intervenire senza arrossire Roberta. Proprio lei che era stata candidataproprio contro. Ve la ricordaretuonava contro il Pd. Prima che la macchina informatica dei Casaleggio boys cancelli dai server ipiù imbarazzanti, guardate che cosala nuova “assessora”transizione ecologica. Ecco che cosalacontro il Pd «Questa pessima giuntafinalmente è arrivatafine del suo mandato», ...

