La Bce affronta il rialzo dei rendimenti (Di mercoledì 10 marzo 2021) Le condizioni monetarie di Eurolandia tendono a irrigidirsi per motivi slegati dall'andamento dell'economia, mettendo la politica monetaria in una situazione non facile

Ultime Notizie dalla rete : Bce affronta La Bce affronta il rialzo dei rendimenti La Bce ha mostrato di non usare, neanche in modo implicito, non dichiarato, quella strategia di controllo della curva dei rendimenti che molti analisti avevano ipotizzato. L'intervento della Banca ...

Urge una nuova visione di politica industriale. Scrive Zecchini ...fondi resi disponibili dall'Ue e soprattutto dalla politica monetaria ultra - accomodante della Bce,... L'attenzione non si ferma soltanto sugli indirizzi di politica industriale, ma affronta anche il ...

La Bce affronta il rialzo dei rendimenti Il Sole 24 ORE Riunione BCE oggi, i rendimenti in crescita aumentano la complessità delle decisioni di Lagarde Nelle ultime settimane diversi membri della BCE si sono espressi definendo l' aumento dei rendimenti obbligazionari come una situazione da monitorare da vicino. Ma come? L’evidenza, che dovrebbe esser ...

