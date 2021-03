Covid: Lollobrigida, 'nessun cambio passo, Dpcm Draghi come quelli di Conte' (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos) - "Gli italiani che attendevano un cambio di passo finora si sono trovati di fronte solo un Dpcm identico a quello dei governi Conte, le aziende non hanno ricevuto sostegni, i trasporti sono nel caos. Ristoranti, palestre e tante altre imprese restano chiuse. Fratelli d'Italia chiede protocolli e interventi immediati per farli riaprire”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos) - "Gli italiani che attendevano undifinora si sono trovati di fronte solo unidentico a quello dei governi, le aziende non hanno ricevuto sostegni, i trasporti sono nel caos. Ristoranti, palestre e tante altre imprese restano chiuse. Fratelli d'Italia chiede protocolli e interventi immediati per farli riaprire”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco

