Cosa sappiamo sull’uccisione dell’ambasciatore italiano in Congo | la scorta | lo scontro a fuoco e il rapimento

Leggi su newsmondo

(Di mercoledì 10 marzo 2021) La ricostruzione dell’agguato al convoglioucciso in. Il diplomatico era senza. ROMA – La ricostruzione dell’agguato al convoglioucciso inè ancora al vaglio delle autorità locali. La Procura di Roma ha aperto un’indagine e nelle prossime ore i carabinieri del Ros sono attesi nella zona dell’attentato per raccogliere dati fondamentali per l’inchiesta iniziata dai magistrati italiani. Sono diversi ancora i punti da chiarire e le polemiche non mancano. Come riportato dall’AdnKronos, il diplomatico era senzadopo l’ok da parte del governo locale ed era impegnato in una missione del World Food Programme per costruire in una scuola in quella zona. La ricostruzione ...