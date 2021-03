Nuovo Dpcm, previste modifiche al testo con nuove restrizioni (Di martedì 9 marzo 2021) Questa mattina è attesa una riunione tra CTS e governo Draghi che aspetta un parere per apportare modifiche al Nuovo Dpcm con nuove restrizioni. La decisione è stata presa a causa di una salita della curva epidemiologica con conseguente aumento dei contagi. Tra le misure prese in considerazione anche un lockdown nazionale per il fine settimana e la chiusura dei negozi non essenziali nelle zone più colpite. Il Nuovo Dpcm e le ulteriori restrizioni L’ultimo bollettino parla di 13.902 nuovi casi e 318 vittime. Ecco perchè il governo Draghi ha chiesto un parere al Comitato Tecnico Scientifico indicendo una riunione per stamattina. Per contrastare “l’aumento sostenuto della circolazione di alcune varianti virali a maggiore trasmissibilità” ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 9 marzo 2021) Questa mattina è attesa una riunione tra CTS e governo Draghi che aspetta un parere per apportarealcon. La decisione è stata presa a causa di una salita della curva epidemiologica con conseguente aumento dei contagi. Tra le misure prese in considerazione anche un lockdown nazionale per il fine settimana e la chiusura dei negozi non essenziali nelle zone più colpite. Ile le ulterioriL’ultimo bollettino parla di 13.902 nuovi casi e 318 vittime. Ecco perchè il governo Draghi ha chiesto un parere al Comitato Tecnico Scientifico indicendo una riunione per stamattina. Per contrastare “l’aumento sostenuto della circolazione di alcune varianti virali a maggiore trasmissibilità” ...

